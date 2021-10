mardi 5 octobre 2021 • 826 lectures • 0 commentaires

Société 4 heures Taille

IGFM - Cette année encore, Tivaouane ne compte pas célébrer le Gamou. Ainsi en a décidé Serigne Babacar Sy Mansour. Raison évoquée : la pandémie de Covid-19.

Pour la deuxième année consécutive, Tivaouane ne célébrera pas le Gamou marquant l’anniversaire de la naissance du prophète de l’islam. Telle est la décision prise ce lundi par le khalife. Serigne Babacar Sy Mansour en a décidé ainsi après une réunion tenue à Dakar en présence d’éléments de son entourage, mais aussi de médecins.

Il faut dire que le khalife de Tivaouane reste logique dans sa démarche. L’année dernière, il avait décidé de ne pas célébrer le Gamou à cause de la pandémie de Covid-19. Et c’est la même raison qui est évoquée. S’il est vrai que les cas de nouvelles contaminations connaissent une forte baisse depuis quelques jours, le coronavirus reste très présent. D’ailleurs, Serigne Babacar Sy Mansour a élevé la voix, dans le passé, pour demander au gouvernement de dire la vérité aux Sénégalais. Plus récemment, il a fait une sortie pour inviter ses compatriotes à aller se faire vacciner.

Toutefois, il faut signaler que, comme pour l’année dernière, les moustarchidine risquent d’être les seuls à organiser leur Gamou à Tivaouane. Un Gamou présidé, chaque année, par Serigne Moustapha Sy.