iGFM (Dakar) Un conducteur de moto Jakarta âgé d’une trentaine d’années et son passager du même âge ont été tués dans une collision avec un camion de vidange, jeudi à Tivaouane.

Le choc a eu lieu aux alentours de 18h25 sur la route nationale, non loin du centre secondaire d’incendie et de secours de Tivaouane, encore appelé caserne des sapeurs-pompiers, a appris l’APS de source sécuritaire.



Le véhicule de vidange, roulant en direction de Thiès, a heurté la moto qui se déplaçait en sens inverse, avec deux personnes à bord.



Le conducteur et son passager sont morts sur le coup.



Après le constat de la police, les pompiers ont transporté les deux corps sans vie à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane.

Avec APS