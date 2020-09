dimanche 13 septembre 2020, par Harouna Fall

TNT by Excaf a rencontré samedi l'Association des Maires du Sénégal (AMS) pour partager avec elle l'état d'avancement des activités de la TNT et les efforts consentis en vue d'inclure les populations locales dans son modèle de déploiement stratégique pour un partenariat win-win.

Le Directeur Général d'EXCAF, M. Sidy Diagne a remercié Aliou Sall et l’Association des maires du Sénégal pour leur avoir donné l’opportunité de présenter le projet Tnt.

"Nous avons eu l’opportunité de présenter le projet dans son ensemble et les opportunités pour les populations et à Excaf. Ça a été un long processus qui arrive à son terme et nous avons éprouvé le besoin de contacter l’Association des maires du Sénégal pour que les populations à la fin du projet puissent se l’approprier. Travailler avec l’Ams nous donne l’opportunité non seulement de montrer ce qu’est la Télévision numérique terrestre mais également de donner une formation aux jeunes qui pourront à travers ce projet trouver un emploi" a dit M. Diagne.

Avant d'ajouter: "l’association des maires du Sénégal compte 54 communes si on en prend compte en assurant la formation, c’est près de 11 mille emplois qui pourront être créés. C’est une grande opportunité et dans un futur proche nous aurons l’occasion d’entrer dans les détails.

Aujourd’hui, le processus de déclenchement du numérique vers le terrestre peut être déclenché. Le président de l’Ams a donné tous les détails de cette opportunité. Les échanges nous ont permis d’avoir les attentes des maires en termes de télévision thématique, de télévision qui prendrait en charge les besoins et attentes des communes".

"Il est nécessaire aujourd’hui de permettre à l’ensemble des structures d’avoir un support d’expression. En cela, nous allons travailler ensemble et trouver toutes les supports pour que toutes les localités en termes de culture de particularité, cela soit mis en avant" assur-t-il.

Pour le président de l'Association des Maires du Sénégal, Aliou Sall l’Etat a confié la redoutable mission d’assurer le basculement du signal télévisuel de l’analogie vers le numérique à Excaf.

Ils’agitd’un challenge à double titre. Au plan technologique, ils’agitd’un bond en avant vers plus de qualitédansle signal télévisuelsurl’ensembleduterritoire national. Ils’agitaussid’un challenge au plan de la logistiqueparcequ’ils’agit de couvrirl’ensembleduterritoire national.

Ilfautbiencomprendrequ’aujourd’hui encore danscertaines parties duterritoire national, on nereçoitquele signal de la télévision national, la Rts. Celaveut dire qu’ily a un grand défi en matière de couverturetélévisuellemaisaussi en matièred’accèséquitabledes populations etdesterritoires au signal télévisuel tout commele signal internet.

La rencontre entre le Bureau de l’Ams et les acteurs de la Tnt a permis de comprendre le processus adopté par le groupe Excaf mais aussi a permis d’écouter et de comprendre les préoccupations des maires. Il en a résulté une parfaite cohérence dans nos préoccupations et nous sommes rassurés quant à la capacité de Excaf de faire en sorte que pour ce qui concerne la télévision numérique terrestre que le signal puisse arriver partout au Sénégal.

Ils’agitd’accéderrienque pour lestélévisionsnationalesà 19 chaines. Ils’agit pour desterritoiresdu fait de leurtopographie – se trouvantdansdescuvettesoudans un relief accidenté – de faire en sortequ’avecdesantennesrelaisqu’ilspuissentaccéderàceschaines.

Il a félicité Excaf d’être arrivé aujourd’hui à bout d’un processus assez complexe parce qu’il s’agissait d’un processus de mobilisation des ressources financières d’un processus technologique et d’un processus de déploiement sur le territoire national.

Aujourd’hui, dit-il, le défi c’est de faire en sorte que chaque Sénégalais puisse disposer d’un boitier et avoir accès au signal télévisuel. Dans ce domaine, les élites territoriaux que nous sommes avons un rôle à jouer. Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfactions la proposition de Excaf de nouer un partenariat pour faire en sorte que les maires soient des relais envers les populations pour un accès démocratisé du signal.

Ce partenariat leur permettra avec le Groupe Excaf et ceux qui sont en train de piloter le projet Tnt de pouvoir former des jeunes dans les métiers de la maintenance technique mais aussi dans les métiers de la commercialisation parce qu’il faut aller dans tous les quartiers et aller dans tous les villages distribuer le boitier et en assurer sa maintenance. Ils vont signer une convention de partenariat.

Au sein de l’Association des maires du Sénégal, explique le président Aliou Sall, ils ont l’habitude de développer nos relations avec d’autres acteurs à travers des conventions de partenariat.

