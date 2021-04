Togo : Claude Le Roy démissionne

iGFM (Dakar) Après Molefi Ntseki en Afrique du Sud et Luís Gonçalves au Mozambique, le dénouement des éliminatoires de la CAN 2021 a fait une troisième victime. Pas parvenu à qualifier les Eperviers, devancés par l’Egypte, les Comores et le Kenya, pour la phase finale, Claude Le Roy a annoncé sa démission du poste de sélectionneur du Togo lundi soir.

«En ce qui concerne l’équipe nationale c’est fini pour moi», a annoncé le technicien français dans l’émission Talents d’Afrique, sur Canal+ Afrique. Un communiqué de la Fédération togolaise (FTF) a confirmé cette décision dans la foulée à l’issue d’une réunion avec le ministre des Sports. En poste depuis avril 2016, l’homme aux neuf phases finales de CAN aura globalement connu un parcours décevant au pays d’Emmanuel Adebayor. Après avoir réussi à qualifier les Eperviers pour la CAN 2017 (élimination en phase de groupes), il a en effet failli dans sa mission pour les deux éditions suivantes, en 2019 puis en 2021 donc. Dès avril 2019, les supporters avaient organisé un sit-in devant le Stade Municipal de Lomé afin de réclamer son départ.

A 73 ans, reste désormais à savoir si le premier des «Sorciers Blancs» compte mettre un terme à sa carrière ou se diriger vers un ultime challenge, lui qui avait évoqué l’année 2022 comme celle de son probable départ en retraite. De son côté, le Togo va se mettre en quête d’un nouveau sélectionneur pour débuter les éliminatoires du Mondial 2022 en juin dans un groupe composé du Sénégal, du Congo et de la Namibie.

