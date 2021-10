mercredi 27 octobre 2021 • 1725 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Initialement programmé à 16 heures GMT, le match Togo-Sénégal ne se jouera pas à l'heure qui était indiquée, rapporte la Fédération togolaise de football (FTF).

Après avoir annoncé il y a quelques jours les dates des 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la FIFA a communiqué mardi au Togo, l’heure de son opposition face au Sénégal. En effet, les Éperviers recevront les Lions du Sénégal le jeudi 11 novembre 2021 à 19 heures GMT au Stade de Kégué, informe l'instance du football togolais, sur son compte Twitter. Avant de rappeler que l'horaire de cette rencontre était fixé à 16 heures GMT avant d'être changé. La raison? Cette programmation des matchs en semaine et parfois à des heures autres que celles proposées par les Fédérations est motivée par des considérations techniques relatives à la diffusion des rencontres, indique la Fédération togolaise. Et de préciser que "les différents pays engagés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ayant rétrocédé leurs droits TV à la FIFA pour la production et la diffusion de leurs matchs, l’instance faîtière du football mondial se réserve le droit de décider des dates et des horaires des matchs en fonction du planning de diffusion de sa structure FIFA TV."

A noter que cette rencontre compte pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde "Qatar 2022" sera dirigée par des arbitres marocains.

A rappeler que le Togo défiera le Sénégal qui est déjà qualifié pour le dernier tour avec quatre victoires en autant de sorties. A l'aller, à Thies, les Lions avaient pris le dessus par 2 buts à 0.