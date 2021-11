jeudi 4 novembre 2021 • 211 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Togo a publié, ce jeudi, la liste de ses joueurs qui vont défier le Sénégal, à Lomé, le 11 Novembre prochain et la Namibie le 15, en Afrique du Sud, dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

La liste complète des Éperviers du Togo

Gardiens : Amen Agbagla (ASKO), Malcolm Barcola (Lyon, France), Wassiou Ouro-Gneni (ASCK

Défenseurs : Klousseh Agbozo (Olympique Beja, Tunisie), Gustave Akueson (FC Versailles, France), Kangnivi Tchoutchoui Ama (FC Nouadhibou, Mauritanie), Youssifou Atte, Djene Dakonam (Getafe, Espagne), Bilal Moussa (AS Togo Port)

Milieux : Roger Aholou (US Monastir, Tunisie), Franco Atchou (Erbil SC, Iraq), Akate Gnama (ASKO), Samsondin Ouro (NS Mura, Slovaquie), Alaixys Romao (Ionikos, Grèce), Marouf Tchakei (AS Vita Club, RD Congo)

Attaquants : Ihlas Bebou (Hoffenheim, Allemagne), Kevin Denkey (Cercle Brugge, Belgique), David Henen (Grenoble, France), Thibault Klidje (Bordeaux, France), Kodjo Laba (Al Ain, Emirats Arabes Unis), Richard Nane (Hafia, Guinée), Elom Nyavedji, Serge Nyuiadzi (Suduva, Lituanie), Ismail Ouro-Agoro (Saint-George, Ethiopie), Fessou Euloge Placca (Al Tadamon, Koweit)