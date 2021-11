lundi 8 novembre 2021 • 182 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Premiers à arriver à Lomé, les cinq Lions se sont entraînés en salle, cet après-midi, dans leur hôtel, en perspective du match du 11 novembre contre le Togo, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde "QATAR 2022".

Il s'agit de Bouna Sarr, Cheikhou kouyaté, Famara Diédhiou, Moustapha Name et d'Alioune Badara Faty le gardien du Casa Sports appelé en renfort pour remplacer Seny Dieng testé position au covid-19. Le reste du groupe devrait arriver au plus tard mardi à 48 heures du match. Ci-dessous les images de l'entraînement en salle.