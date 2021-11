jeudi 11 novembre 2021 • 147 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Togo accueille le Sénégal, ce soir (19h00) à Lomé, dans un match comptant pour la 5e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Éliminé, le sélectionneur des Éperviers vise néanmoins la victoire, tout comme celui des Lions déjà assurés de disputer les barrages des éliminatoires en mars 2022.

Deux mois après avoir ouvert le bal dans le groupe H, Togolais et Sénégalais se retrouvent, mais cette fois, à Lomé où les locaux auront l'avantage de jouer à domicile même si ce sera à huis clos. Battue à l'aller par 2 buts à 0, l'équipe du Togo veut prendre sa revanche sur son adversaire du jour qui va aborder cette rencontre sans pression après avoir assuré sa qualification pour les barrages du Mondial 2022 dès la quatrième journée contrairement aux Éperviers qui jouent pour du beurre. Mais, le constat est que les deux sélectionneurs ont chacun une folle envie de gagner ce soir. La raison?



Duarte : "Une opportunité de poursuivre notre progression..."



“Ce match est une opportunité de poursuivre notre progression. C’est une deuxième chance pour corriger l’image qu’on avait donnée au Sénégal. Rien à perdre, beaucoup à gagner. Sur le plan moral et auprès de nos supporters. Et aussi battre une équipe qui est la meilleure d’Afrique avec de grands joueurs. C’est motivant pour moi et mes joueurs”



Cissé : "Gagner pour mieux préparer le Congo et la CAN"



"Nous savons que nous aurons pas beaucoup de temps de préparation pour la CAN. Donc ces matchs face au Togo et Congo doivent nous permettre de préparer cette CAN très importante. On parle du football international et toutes les rencontres sont difficiles. Le danger pour nous le Sénégal, ce sera de ne pas aborder ce match avec du sérieux et de la concentration. Il faut essayer de tout faire pour pouvoir le gagner pour aussi préparer le match de dimanche contre le Congo. Ce ne sera pas facile parce que le Togo est allé gagner au Congo. Ils voudront matérialiser ce résultat face à nous."