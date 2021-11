lundi 8 novembre 2021 • 252 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) L’équipe nationale du Togo a débuté dimanche son regroupement en vue de la préparation des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA, Qatar 2022.

Le staff ainsi que les premiers joueurs ont pris leurs quartiers à l’Hôtel 2 Février, camp de base des Éperviers. On pouvait compter au premier dîner, Wassiou Ouro-Gneni, Vigninou Agbagla, Kangnivi Ama Tchoutchoui, Franco Atchou, Akate Gnama, Richard Nane, Ismail Ouro-Agoro, Marouf Tchakei, Fessou Placca.



Le groupe s’est agrandi dans la nuit avec les arrivées d’Ihlas Bebou, David Henen et Thibault Klidje.

Un premier entrainement est prévu ce lundi au stade de Kegue dans l’optique de se plonger dans le vif du sujet du premier match de ce stage.



Les dernières arrivées sont prévues dans la soirée de ce lundi afin de permettre au sélectionneur de disposer d’un groupe au complet.



Le Togo affronte le Sénégal le 11 novembre 2021 au stade de Kegue, à partir de 19h GMT. Puis pour la 6è et dernière journée de ces Éliminatoires, les Éperviers se déplacent à Johannesburg en Afrique du Sud, pour jouer la Namibie. Le climat est à la sérénité….



Programme des Éperviers:

Lundi 08 novembre

17h30 : entrainement au stade de Kegue (ouvert à la presse)

Mardi 9 novembre

9h30 : entrainement au stade de Kegue (huis clos)

17h30 : entrainement au stade de Kegue (huis clos)u

Mercredi 10 novembre

9h30 : reconnaissance (15 premières minutes ouvertes à la presse).

Avec FTF