Tokossel:"J’avais du mal pour jouer la séquence où je devais coucher avec…"

iGFM – (Dakar) Assitan alias Tokossel, est une perle rare et attirante qui fait craquer plus d’un. Ayant joué dans pas mal de clips, elle fait le buzz sur la toile et compte beaucoup de followers sur Intagram…

L’actrice de «Tour de famille» a reçu une équipe de iGFM.

Dans cette interview, elle revient sur son enfance, sa jeunesse, comment elle a intégré la série «Background» de Bébé Sy, les difficultés qu’elle a eues pour décrocher un rôle où elle devait coucher avec le producteur, ses études, ses parents…



Publié par Mame Fama GUEYE editor