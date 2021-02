mardi 2 février 2021 • 233 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les tirages au sort des Tournois olympiques de Tokyo 2020 ont eu lieu aujourd'hui à la Maison du Basketball Patrick Baumann, siège de la FIBA.

Vingt-quatre des meilleures équipes du monde - 12 chez les femmes et 12 chez les hommes - seront à la lutte pour décrocher les très convoitées médailles d'or. La compétition débutera le 25 juillet à Tokyo.

Les 12 équipes ont obtenu leur qualification pour le Tournoi olympique Féminin en février de l'année passée, via quatre Tournois de Qualification Olympique Féminins FIBA, auxquels ont pris part 16 équipes en Belgique, en France et en Serbie.

Huit équipes ont obtenu leur qualification pour le Tournoi olympique Masculin à l'issue de la Coupe du Monde FIBA 2019. Les équipes désignées comme 'OQT winner' (= victorieuse d'un TQO) seront celles qui remporteront les Tournois de Qualification Olympique FIBA qui auront lieu à Victoria (Canada), Split (Croatie), Kaunas (Lituanie) et Belgrade (Serbie) entre le 29 juin et le 4 juillet 2021. Ces quatre Tournois de Qualification Olympique FIBA, prévus l'an dernier, ont dû être repoussés à cause de la pandémie de coronavirus. Les vainqueurs de chacun des TQO viendront compléter le tableau du Tournoi olympique.

Andreas Zagklis, le Secrétaire général de la FIBA, déclare : "Nous nous réjouissons de voir à l'œuvre les meilleurs joueurs de basketball du monde en juillet dans la capitale du Japon. La FIBA est confiante quant au bon déroulement des Tournois olympiques grâce à son étroite collaboration avec le CIO et le Comité d'organisation des JO de Tokyo, ainsi que grâce à sa propre capacité opérationnelle démontrée au cours des sept derniers mois. En octobre et décembre 2020, la FIBA et ses Bureaux régionaux ont en effet réussi à faire voyager internationalement pas moins de 114 équipes nationales féminines et masculines. Elles ont toutes pu évoluer dans des environnements bio-sécurisés ('bulles'), avec environ 12'000 tests efffectués."

Les deux tournois de Tokyo se joueront selon un nouveau système de compétition. La phase de groupes comprendra trois groupes de quatre équipes chacun. Les équipes occupant les deux premières places de chaque groupe, ainsi que les deux meilleures troisièmes à l'issue de la phase de groupe, se qualifieront pour la phase finale.

Ces modifications ont été apportées au système de compétition afin d'augmenter l'intérêt de tous les matchs de la phase de groupes et de réduire la charge de travail des joueurs. Pour décrocher la médaille d'or olympique, une équipe devra disputer six matchs, au lieu des huit jusqu'ici dans les Tournois olympiques.

Les horaires des matchs de la phase de groupes seront annoncés ultérieurement.

FIBA Basketball