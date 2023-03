dimanche 5 mars 2023 • 1054 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Selon Footmercato, Toni Kroos s’est exprimé sur les maillots portés par le Real Madrid cette saison. Visiblement, la tunique domicile à col n’est pas à son goût,

Toni Kroos a le sens du détail, même vestimentairement parlant. Dans son podcast Einfach mal Luppen, le milieu de terrain allemand s’est exprimé sur les maillots portés par le Real Madrid cette saison. Visiblement, la tunique domicile à col n’est pas à son goût, et il l’a crûment fait savoir à l’équipementier allemand Adidas.



"On a un col sur notre maillot cette saison. À tous les designers, c’est de la grosse merde. Les maillots avec des cols ne sont pas confortables & sont moches. Un polo n’est pas un maillot de football» , a reproché le joueur de 33 ans. Sur le maillot qu’il a revanche le plus affectionné, l’Allemand n’a aucun doute : celui de la saison 2019/2020. C’était de loin le plus beau maillot dans lequel j’ai joué. La vérité est que pendant un an, je me suis dit : nous devons gagner un titre avec ce maillot. Si nous ne gagnons pas un titre avec, c’est une honte absolue et un manque de respect pour ce maillot. Pas de regret, le Real Madrid avait terminé champion d’Espagne cette année-là.