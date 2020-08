Top 14 (Covid-19) : Montpellier suspend ses entraînements par précaution

iGFM-(Dakar) Le MHR annonce ce mardi la suspension de ses entraînements à moins d’un mois de la reprise après que la compagne d’un joueur a été en contact avec une personne positive au Covid-19.

C’est en annonçant le report de la soirée de lancement de la saison, qui se tiendra finalement le 21 août, que Montpellier a officialisé la suspension de ses entraînements. Ce mardi, un joueur s’est présenté au staff expliquant que sa compagne avait été en contact avec une personne contaminée par le coronavirus.

Le communiqué du club précise que les joueurs sont rentrés chez eux une fois le test PCR effectué puisque Xavier Garbajosa et son staff médical ont décidé de suspendre les entraînements collectifs. Contacté par RMC Sport, l’entraîneur montpelliérain a justifié son choix par de la « prévention et de la précaution ».

« Pas de cas avérés aujourd’hui »

« Je préfère perdre deux jours et repartir sainement plutôt que de continuer et aller au-delà des précautions sanitaires, estime Garbajosa. On n’a pas de cas avérés aujourd’hui, c’est une certitude, mais on préfère prendre les devants. » Lorsque les résultats des tests seront connus, une décision sera prise sur la reprise ou non des entraînements alors que l’opposition prévue vendredi avec du public est d’ores et déjà annulée.

Cet arrêt des entraînements intervient au lendemain de l’annonce du Stade Français qui compterait 25 cas positifs en son effectif. L’équipe parisienne a également stoppé ses entraînements et même mis à l’isolement l’ensemble de ses joueurs et son personnel, au moins jusqu’au 17 août. La reprise du Top 14 doit avoir lieu le week-end le 4 septembre avec Stade Français-Bordeaux.