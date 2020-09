Le choc qui opposera Chelsea à Tottenham mardi en 8es de finale de League Cup sera peut-être l’occasion d’assister aux grands débuts d’Edouard Mendy avec les Blues ! Recruté jeudi dernier pour 25 millions d’euros (16 milliards FCFA) et jugé trop court pour le déplacement à WBA (3-3) samedi en Premier League, le gardien international sénégalais figurera en tout cas dans le groupe, a confirmé l’entraîneur du club londonien, Frank Lampard, ce lundi en conférence de presse.

𝗟𝗮𝗺𝗽𝗮𝗿𝗱: 'Mendy and @BenChilwell are in the squad, they’re fit and we will see whether they start or not'. 💪 #TOTCHE pic.twitter.com/t4VwlUiB7P