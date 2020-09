vendredi 4 septembre 2020, par Youssouf SANE

Tottenham : Mourinho humilie gratuitement Serge Aurier

À l'orée de la nouvelle saison de Premier League, prévue le 12 septembre prochain, les supporters des Spurs vont pouvoir se mettre rapidement dans le bain en visionnant la docu-série Amazon Prime : All or Nothing : Tottenham Hotspur, en immersion dans le quotidien des hommes de José Mourinho. Un documentaire qui nous gratifie de quelques scènes mémorables.

C'est totalement gratuit et c'est signé José Mourinho. En causerie d'avant-match, le technicien portugais briefe ses joueurs dans les vestiaires. Le moment choisi par le Special One d'humilier gratuitement son arrière droit Serge Aurier.

"Et Serge, tu vas être au marquage individuel. Tu parles un bon anglais ? Tu me fais peur au marquage parce que tu es capable de concéder un penalty de merde avec la VAR. Donc je l'ai déjà dit mais tu me fais peur."

Cet extrait est tiré de la docu-série All or Nothing : Tottenham Hotspur, disponible depuis le lundi 31 août sur Amazon Prime. En immersion dans les coulisses du club londonien la saison dernière, le documentaire met en exergue le coaching controversé du Mou.

Cette attaque individuelle envers l'ancien du est symptomatique de cela. Cet extrait ne doit pas occulter les nombreux moments de communion entre l'ex-coach de l'Inter et de Chelsea et ses joueurs, également mis en lumière dans cette série.

