dimanche 4 octobre 2020

iGFM-(Dakar) Le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Modou Diagne, nouveau directeur de la sécurité publique (DSP) a annoncé dimanche, que le commissariat spécial de Touba a procédé à l’arrestation de 1192 individus dans la ville sainte.

"Un plan d’opération Pré-Magal et Magal a pour le moment permis d’interpeller 1192 personnes. Dans ce lot, 403 individus ont été interpellés pour non port de masque, 39 pour détention, usage, offre et session de chanvre indien, 38 pour flagrant délit de vol, 2 pour association de malfaiteurs. 4 kilogrammes, 4 cornets, 1 joint de chanvre indien ont également été saisis », a-t-il révélé.

L’autorité policière a également précisé que, parmi les 1192 personnes interpellées, 216 ont déjà été déférées devant le parquet.

S’agissant de la sécurité routière, 2541 pièces ont été saisies, 105 véhicules mis en fourrières, 379 motos et 402 hypo-mobiles immobilisés.

Le Commissaire note par ailleurs, que 114 accidents dont 43 corporels ont été enregistrés. Le bilan fait également bilan d’un mort et 71 dégâts matériels.

2538 agents de police ont été déployés pour couvrir la couvrir sécuritaire de l’événement, établie en 3 Phases.