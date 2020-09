mercredi 2 septembre 2020, par Ndeye Rokheya Thiane

Touba : 139 personnes déférées au parquet après un contrôle de police

Selon un communiqué dudit commissariat lors du contrôle 1184 personnes ont été interpellées, dont 856 pour non-respect du port du masque dans les endroits publics. Les interpellations policières concernent aussi 118 personnes pour vérification d’identité, 52 autres pour ivresse publique manifeste, 44 autres encore pour nécessité d’enquête, 36 pour détention et usage de produits cellulosiques, trois pour conduite sans permis de conduire. En effet un automobiliste a été interpellé suite d’un accident de la route, parce qu’il était au volant sans permis de conduire.

La liste des interpellations ne s’arrête pas là. 11 personnes ont été appréhendées pour vagabondage, cinq autres pour abus de confiance, deux pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec un moyen de transport.

Les interpellations concernent aussi 10 personnes soupçonnées de s’être livrées à des jeux de hasard sur la voie publique. Sept autres ont été interpellées pour détention et usage de chanvre indien.

Dix autres ont eu maille à partir avec les agents de police pour cession ou détention de chanvre indien, ou encore détention illégale d’une arme à feu et abattage clandestin.

Les délits présumés de recel, de vol avec violence ou agression avec arme blanche pour certains, sont les délités présumés pour lesquels certaines personnes ont été arrêtées et déférées au parquet, selon le communiqué.

D’autres ont été arrêtées pour mise en circulation d’un faux billet de banque, violence à ascendant et rébellion, violence et voie de fait, diffusion d’images à caractère pornographique, usurpation et extorsion de fonds ou coups et blessures volontaires.

Concernant les infractions routières, 2.210 pièces d’identité ont été saisies, 83 voitures et 412 motos mises en fourrière.