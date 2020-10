lundi 5 octobre 2020 • 76 lectures • 0 commentaires

Le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba sera célébré ce mardi 6 octobre 2020 à Touba, lieu de convergence de milliers de fidèles mourides. Toutefois, les accidents de la route font des victimes.

Dimanche, A moins de 48 heures du Grand Magal de Touba, 6 morts avaient été décomptés sur les routes. Tous enregistrés durant le week-end. Selon Vox populi, en fin de journée du Dimanche, 2 pèlerins en partance pour la ville sainte ont été mortellement percutés sur le bord de la route par un véhicule particulier.

L’accident s’est produit sur l’autoroute «ila Touba» à hauteur de Bambey. Le journal d’informer que les victimes étaient à bord d’un car «ndiaga-ndiaye». Le véhicule s’est ensuite stationné sur le bord de la chaussée. Et, avec d’autres passagers, ils étaient descendus du véhicule pour prendre de l’air. Et c’est là que le véhicule a déboulé pour les percuter faisant 2 morts et plusieurs blessés, dont 6 dans un Etat grave.

A cela s’ajoute un décès un peu plus tôt dans la matinée de la même journée à hauteur du village de Patar Fall, sans oublier les 2 morts survenus le Samedi sur la route de Bambey Diourbel.