jeudi 21 juillet 2022 • 211 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a donné, mercredi, des assurances pour une bonne organisation du grand magal de Touba prévu entre le 14 et le 15 septembre prochain.

’’Nous avons fait le tour des doléances du comité d’organisation et à travers certains pôles. Si tout est bien fait, nous osons espérer que l’édition 2022 du grand magal de Touba sera une réussite’’, a-t-il dit au terme d’une réunion du comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs du grand magal de Touba.



La rencontre s’est tenue en présence du président du comité d’organisation, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des mourides, et d’autres dignitaires de la confrérie.



Le magal de Touba commémore le départ en exil au Gabon du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le 12 août 1895, sous la contrainte de l’autorité coloniale.



Des centaines de milliers de fidèles musulmans, principalement de la confrérie mouride se rendent chaque année à cette manifestation religieuse. Nécessitant une importante préparation dans divers domaines.



C’est ainsi que dans le secteur de la santé, les doléances évoquée lors de CRD ont essentiellement tourné autour de la mise en service du nouvel hôpital, Ahmadoul Khadim, et l’achèvement des travaux de construction du forage de l’hôpital Matlabul Fawzeiny.



Au total, 6353 praticiens de la santé (médecin généraliste, spécialistes, infirmiers etc) seront déployés dans les hôpitaux de Touba et de Diourbel.



Selon le gouverneur, ’’des mesures ont été prises’’ par la région médicale avec la mise en place de 182 postes, le renforcement du parc des ambulances. Il est prévu la mise en place d’un service des urgences aux alentours de la grande mosquée de Touba.



Le service d’hygiène va, de son côté, procéder à des opérations désherbage de saupoudrage, et de désinfection des domiciles et certaines résidences de dignitaires religieux. Des mesures de prévention contre le paludisme seront mises en oeuvre.



L’unité de Coordination de la gestion des déchets solides s’est engagée à appuyer le comité d’organisation pour le nettoiement de la ville religieuse.



Ibrahima Fall a rappelé que le gouvernement avait fait des efforts considérables dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement à Touba.



’’On a conscience que le grand magal de Touba va se tenir en période d’hivernage c’est pour cela que l’année dernière une enveloppe de 4 milliards a été dégagée et cette année, il y a un projet de 23 milliards uniquement pour la réalisation des travaux de drainage des eaux pluviales’’, a-t-il souligné.



Dans le même temps, des dispositions ont été annoncées pour lutter contre les inondations par la l’ONAS et la 22 ème compagnie d’incendies et de secours de Touba.



Dans le secteur de l’hydraulique, trois nouveaux forages devraient être mis en service avant l’événement, en plus d’un dispositif d’appui à travers des camions citernes.



S’agissant du volet sécuritaire, des effectifs conséquents de police et de gendarmerie seront déployer afin de garantir une meilleure sécurité des personnes et des biens.



’’Les forces de défense et de sécurité sont rodées mais également mieux outillées et toutes les dispositions seront prises pour assurer une bonne couverture sécuritaire du grand magal’’, a assuré le gouverneur de Diourbel.



Les secteurs de l’énergie, de la communication, l’élevage, le commerce, les eaux et forêts et l’Agéroute ont également exprimé leurs engagements pour un bon déroulement de l’évènement religieux.



Pour une réussite l’édition 2022, le chef de l’exécutif régional Diourbel a exhorté les chefs de services concernés à prendre toutes les dispositions pour satisfaire les doléances du comité d’organisation.



Il a recommandé un suivi rapproché par le préfet du département de Mbacké des engagements et mesures prises à travers des réunions sectorielles.



APS