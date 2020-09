lundi 28 septembre 2020 • 751 lectures • 0 commentaires

En visite dans la ville Sainte de Touba ce lundi, le chef de l’Etat Macky Sall a pris de nouveaux engagements devant le khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Accompagné d’une forte délégation, le président Sall a d’emblée magnifié l’implication et la contribution du Khalife dans la lutte contre la covid -19. Il a, par ailleurs renouvelé son engagement d’accompagner le guide des mourides dans la finalisation des travaux de l’université de Touba.

Le Chef de l’Etat Macky Sall a également affirmé devant le Khalife Général des mourides qu’il va entreprendre de grands projets de construction et de réfection des routes dans la ville sainte, notamment celles qui relient Mbacké, Kayéne et Touba Mboule. « Les études ont été réalisées et les fonds sont déjà disponibles. Nous attendons juste la fin de l’hivernage pour attaquer ce vaste chantier. », a déclaré le président Sall.

Sur le plan de la Santé, il a aussi annoncé que d’importantes réalisations seront faites, après l’hôpital Matlaboul Fawzeyni qui a couté 1, 7 milliards de nos francs. « Le projet le plus important dans ce domaine reste la réalisation d’un hôpital de niveau 3 que nous allons inaugurer au mois de mars prochain. Le coût de cette infrastructure de dernière génération est estimé à 32 milliards. », a-t-il affirmé.

S’agissant de la production et de la distribution d’eau potable dans la cité religieuse, le Président Macky Sall a assuré qu’un projet d’élargissement et de modernisation du réseau est entrepris. « Le gouvernement s’est engagé dans ce sens et des études sont en train d’être faites », a-t-il fait savoir.

A en croire, le président de la République, «Touba occupe également, une place privilégiée dans le projet de modernisation du réseau d’éclairage public dans les grandes villes du Sénégal.

Ndeye Rokheya Thiane, Birame Ndour, Cheikh Sarr, Bathie Gningue