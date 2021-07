Serigne Mounstakha réunit de nouveau les Daaras Hizbut-Tarquiyah et de Hizbut-Tarquiyah Darou Khoudoss.

mardi 6 juillet 2021 • 372 lectures • 1 commentaires

Société 4 heures Taille

Depuis 1998, la structure était éclatée en deux entités. L'une était dirigée par feu Atou Diagne et l'autre était pilotée par un groupe de jeunes mourides parmi lesquels on pouvait citer Serigne Khadim Samb, Diokhané etc... Des divergences profondes avaient provoqué la scission. Ainsi naissait, à côté de la structure originelle, jadis "Dahira des Étudiants Mourides" devenue par la suite, Hizbut-Tarquiyah, un autre dahira appelé "Hizbut- Tarquiyah Darou Khoudoss".

Aujourd'hui, profitant du ziar de la deuxième entité susnommée, le Khalife Général des Mourides a convoqué Serigne Youssou Diop pour mettre définitivement fin au différend. Hizbut-Tarquiyah est désormais réunifiée.

Devant le patrairche de Darou Miname, Serigne Youssou Diop manifestera tout son bonheur à devoir exécuter ce ndigël, estimant qu'un sentiment aussi grand sinon plus fort anime les responsables de Darou Khoudoss.

Joint au téléphone, un membre d'un des dahiras confiera à Dakaractu- Touba que des délégations se sont même mutuellement rendues visite ce lundi. "Les modalités de la reconstitution importent peu. Nous y sommes d'ailleurs. L'essentiel c'est de vite nous conformer à la volonté. Et c'est déjà fait", murmurel'interlocuteur de nos confrères de Dakaractu.

Galerie photos

Cet article a été ouvert 372 fois.

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor