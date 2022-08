jeudi 11 août 2022 • 59 lectures • 4 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Coordinateur du Mouvement national des Handicapés républicains, par ailleurs, chargé de mission à la Présidence de la République s’est prononcé sur les résultats des législatives du 31 juillet dernier. Selon lui, « il y a lieu de relever les efforts inhumains déployés par des responsables pour faire gagner les listes de Benno, surtout ceux de la Casamance où la bataille comprenait d’énormes enjeux ».

Basé politiquement dans le département de Goudomp, précisément dans la commune de Goudomp, Toumany mesure l’excellent travail déployé par les différents responsables pour la coalition BBY. Dans ce cadre, celui du Directeur des Infrastructures Aéroportuaires du Sénégal M. Souleymane NDIAYE, Chef du Parti Politique S2D Yonou Naatangué et Responsable Politique de BBY dans le département de Goudomp mérite d’être cité. En effet, explique Toumany Camara, « l’arrivée de Souleymane Ndiaye dans le département de Goudomp a permis à la coalition BBY de gagner la commune de Goudomp, Chef de lieu de département, qui était jadis dans l'opposition, et inverser la tendance en faveur de la coalition BBY dans le département en remportant plusieurs communes qui étaient dans l'opposition.

L’opposition bien ancrée dans cette partie du Sud méritait une résistance farouche pour faire gagner les listes beige marron. « Ici, Souleymane Ndiaye est l’un des rares à défendre le Président de la République avec fermeté, et ceci, dans toute la région naturelle de la Casamance. Déjà, en guise d’encouragement et de reconnaissance pour son opiniâtreté dans la bataille politique, nous souhaitons qu'il intègre le nouveau Gouvernement. Ce serait pour ce fils de la Casamance, apprécié dans toute la région naturelle, pour quelqu’un suscitant l'espoir de toute une région, après avoir permis au Chef de l'État de mieux servir le département et la région de Sédhiou ».

Déjà, dans le domaine de l'éducation et de la santé, poursuit Toumany Camara, « c'est le seul leader du département à être aux côtés des acteurs et des populations. Pour preuve, informé du taux de 100% réalisé par le CEM de Kaour au BFEM, il a aussitôt effectué le déplacement pour féliciter l'établissement et leur apporter un soutien financier pour une amélioration de leurs conditions d'études. C'est également cet élan de solidarité qui l'a animé en apportant des équipements (ventilateurs, draps etc.) à l'hôpital de Goudomp. Sur le plan politique, il joue le rôle de rassembleur au sein de la mouvance présidentielle, en étant à l'écoute de tous les leaders du département et de la région de Sédhiou, mais également en apportant un soutien constant à tous les maires et responsables politiques du département ».