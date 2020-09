mardi 8 septembre 2020, par Mamadou Salif

Sport 1 jour 72 lectures • Taille

iGFM-(Dakar) Suite aux contrôles effectués ce lundi, tous les coureurs ont été testés négatifs mais quatre équipes comptent un membre de leur staff positif au coronavirus, renseignent nos confrères de l'Equipe.

La première journée de repos du Tour 2020 était aussi celle des tests Covid-19 pour l'ensemble du peloton et de ses suiveurs les plus proches. Quatre membres du staff des équipes en compétition ont été révélés positifs. Parmi les formations touchées, un cas a été révélé chez Ineos-Grenadier, un chez Mitchelton-Scott, un autre chez Cofidis et un dernier chez AG2R-La Mondiale.

Selon le protocole, une formation peut être exclue de la course quand deux de ses membres (coureurs et staffs) voient leurs résultats positifs confirmés (2 tests). Toutefois, aucun coureur n'a été contaminé durant la première semaine de course.

Par ailleurs, le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a également été testé positif.