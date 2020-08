Tourisme en Casamance : Des acteurs culturels réclament au ministre Alioune Sarr un partenariat plus viable…

iGFM – (Dakar) Dans l’attente de jours meilleurs, des acteurs culturels qui œuvrent inlassablement pour le développement du tourisme en Casamance ont fait face à la presse ce jeudi 27 août 20 pour, disent-ils, crier leur colère et leur amertume. Des acteurs culturels qui réclament au ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr qui est attendu demain, vendredi 28 août 20, dans la station balnéaire de Cap skirring pour une visite de travail, un partenariat plus viable de leurs projets pour le développement du secteur touristique. «Nous sommes des acteurs culturels de la Casamance qui œuvrent pour le développement culturel et touristique de la région.

Des artistes qui sont aujourd’hui placés dans les rangs de l’oubliette par le ministre du Tourisme Alioune Sarr», renseigne l’artiste Mamadou Badji. A l’en croire toujours, « le festival Koom-Koom est le seul événement national qui travaille pour l’articulation de la grappe tourisme industries culturelles, artisanat et environnement en Casamance. «Tous les ans, depuis 13 ans, ce festival mobilise des milliers de personnes à Ziguinchor. Cet événement en phase avec le PSE et les engagements du Président de la République Macky Sall et qui regroupe une part importante des acteurs du Sénégal, mérite un accompagnement conséquent du ministère du Tourisme pour la réalisation de projets touristiques et la promotion de la destination Casamance», a indiqué l’artiste culturel Mamadou Badji.

Pour rappel, lors du dernier conseil des ministres, le Chef l’Etat avait insisté sur l’articulation de la grappe TICAE. En plus de l’Agence sénégalaise pour la promotion touristiques qui a apporté son soutien en 2019, « Est-ce qu’il n’est pas possible de créer comme nous le souhaitons, les conditions d’un plan Marshall avec la participation des acteurs publics et privés de la grappe pour accompagner l’engagement du Président de la République pour le développement du tourisme culturel de la Casamance? », se demandent ces acteurs culturels de la région.

IGFM