iGFM - (Dakar) La nouvelle est tombée ce samedi dans l’après-midi comme un coup de massue sur la tête des populations de la station balnéaire de Cap-Skirring. Comme une trainée de poudre, elle s’est très vite répandue sur l’étendue du territoire de la région sud du pays. Elle a été rendue publique par le représentant du Club Méditerranée au Sénégal, Birane Tamba.

A cause de la COVID 19, le tourisme est perdu dans la zone touristique. Le Club Med a annulé la saison touristique. «Je dois vous faire part du rôle que le Club Méditerranée joue dans ce département et plus exactement dans la station touristique de Cap-Skirring. Présent dans la zone depuis 1973, le Club Med a toujours été attaché à cette destination, nous participons au développement du secteur dans cette région depuis plus d’une trentaine d’année», a dit Birane Tamba. «Malgré le contexte difficile que le Sénégal traverse à cause de la pandémie du COVID 19, le Club Med a toujours eu l’ambition de ne pas fermer son village à Cap-Skirring afin que pouvoir réaliser une bonne saison touristique 2020-2021. Si la situation est bien maitrisée aujourd’hui au Sénégal, l’évolution de la pandémie dans des pays comme la France, la Belgique, la situation sanitaire a fait que l’ensemble de nos clients, nos touristiques qui avaient décidé de venir passer leurs vacances ici à Cap-Skirring ont procédé à des annulations massives qui nous ont à prendre une décision à date de pas pouvoir ouvre notre horizon Cap-Skirring pour cet hiver 2021», a ajouté M. Tamba. Conscient de l’impact que peut avoir cette décision sur l’économie de la région, «le Club Med va réévaluer la situation en tenant compte des situations des décisions des autorités sanitaires et des marchés émetteurs. Je dois vous avouer que ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons pris cette décision. Le deuxième confinement décrété par le Président Français Emmanuel Macron a poussé nos touristes qui sont essentiellement des Français et des Belges à annuler leurs vacances», a conclu Birane Tamba.

IGFM