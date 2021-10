lundi 11 octobre 2021 • 530 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Plusieurs militants de Pastef ont été blessés ce lundi à Zinguinchor. Ils accusent les partisans de Doudou Kâ de les avoir attaqués.

Les échauffourées ont eu lieu au quartier Boucotte de Ziguinchor. Les membres de Pastef racontent qu'ils étaient en discussion avec une association quand ils ont essuyé des jets de pierre. Plusieurs militants de Ousmane Sonko ont été blessés. Ils accusent les partisans de Doudou Kâ.



«Le président était venu rencontrer une association membre de l’Unacois. Nous sommes là depuis 17H 30 en entretien avec une association membre de l’Unacois. Et lors de nos discussions, des jeunes sont venus nous jeter des pierres. Certains de nos membres ont été blessés et envoyés à l’hôpital», indique Alassane Diédhiou, responsable local de pastef au micro de la Rfm.



Bassirou Sagna, porte-parole des partisans de Doudou Kâ, rejette les accusations. Il parle de provocations: «Ils sont venus provoquer Doudou Kâ et ont agressé ses partisans.»