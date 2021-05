lundi 31 mai 2021 • 1656 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

Trois morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un accident qui implique une voiture de nos confrères de léral.net qui couvraient la tournée économique du chef de l'Etat.

C’est une nouvelle des plus tristes. Une voiture de nos confrères de Léral, qui suivait la tournée économique du président de la République, a fait un choc sur la route de Kédougou. Trois morts ont été dénombrés et plusieurs blessés graves. Il s'agit d'Abou Mamadou SY (journaliste), Yoro Mamadou DIALLO (Cameraman) et Ousmane NDIAYE (chauffeur). Thierno KANE (journaliste) et Amina SOW sont les deux (2) seuls survivants. Nos condoléances à nos confrères et prompt rétablissement aux blessés.