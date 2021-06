dimanche 13 juin 2021 • 95 lectures • 0 commentaires

Politique 59 mins Taille

iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall était, ce samedi, dans le nord du pays dans le cadre de sa tournée économique.

A Podor, le chef de l'Etat a indiqué que les populations de la localité ont longtemps souffert d’un déficit chronique d’infrastructures. Particulièrement en infrastructures routières et d’ouvrages de désenclavent. Il déclare qu’à présent, du fait du programme déroulé par le gouvernement dans la zone, «les podorois sont reliés entre eux et avec le reste du Sénégal.» Et c’est à travers cette connexion que «Podor pourra pleinement développer son agriculture, la pêche, ses activités sylvopastorales, valoriser son patrimoine culturel, artistique et touristique et booster ses échanges commerciaux», dit-il.

Évoquant le programme de construction et de réhabilitation des infrastructures initié dans le département par le Gouvernement, le président explique qu’il comprend : le chantier de l’île à morfile, soit plus de 215 km de routes bitumées, le tronçon départemental de la Rn2 ainsi que les bretelles de connexion reliant la Rn2 à plusieurs localité du Danndé Mayo et du Diéri.

«Ces réalisations s’inscrivent dans un programme global de désenclavement comprenant un linéaire de 735km de routes et 7 grands ponts pour un financement de 292 milliards. Et en plus des axes routiers, ce programme de désenclavement a permis de réaliser 100km de pistes, 12 forages, 10 plateformes multifonctionnelles pour les femmes, 115 salles de classe, 8550km linéaires de clôtures pour les écoles, 46 infrastructures sanitaires villageoises, 3 blocs administratifs et 3 infrastructures de commerce», ajoute le chef de l’Etat.

Il y a ajouté l'inauguration d'un espace numérique, financé à hauteur de 800 millions. Il s'agit d'une plateforme d’enseignement, de recherche et d’échanges.