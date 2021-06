mardi 15 juin 2021 • 639 lectures • 0 commentaires

Vidéo 1 heure Taille

Un accident a émaillé la tournée économique de Macky Sall ce mardi. Le véhicule transportant Abdoulaye Mbaye Pekh et Modou Bara Dolly de l'Apr, a fait un choc à hauteur de Woudourou. Il a fait plusieurs tonneaux.

Mbaye Pekh et Modou Bara Dolly ont été évacués au district sanitaire le plus proche. Selon Dakaractu, Mbaye Pekh a été le plus éprouvé dans cet accident puisqu"il a subi des blessures à la tête. Le marabout Modou Bara Dolly rassure qu'il« Il se porte bien».