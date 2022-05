lundi 16 mai 2022 • 339 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La cérémonie de lancement de l’opération baptisée "Trophy Tour" s'est tenue, ce lundi après-midi, au Musée des Civilisations Noires. À cet effet, la tournée nationale du trophée de la CAN va démarrer soit ce mardi soit ce mercredi, à Dakar, a annoncé, le Ministre des Sports Matar BA.

Dès cette semaine (mardi ou mercredi), des quartiers de Dakar devraient recevoir le trophée. Colobane, Sandaga, Niary Tally...sont cités. Après avoir fait le tour de la capitale sénégalaise, ce premier trophée du Sénégal se déplacera à l'intérieur du pays notamment dans les 14 régions. Thiès devrait être la deuxième ville à l'accueillir après Dakar. "Nous allons à la conquête des cœurs des Sénégalais. Ils nous ont aidés à gagner ce trophée. Cette tournée c'est pour remercier les Sénégalais", a expliqué Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



De son côté, le Ministre des Sports est revenu sur les raisons de ce sacre historique. "Nous avons gagné cette coupe d'Afrique parce que nous avons une Fédération dynamique, des joueurs correctes et engagés. Un Président de la République engagé qui est au service du sport. Nous avons aussi un peuple uni", a relevé Matar Ba à l'occasion de son allocution, indiquant que les dates de la tournée du trophée dans les autres régions seront dévoilées dans les prochaines heures.



Sachant que le Sénégal va disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar, le patron du sport national a invité les Sénégalais à l'unisson comme lors de la CAN au Cameroun. "Pour gagner la Coupe du monde, les Sénégalais doivent s'unir et être généreux. Nous savons ce que nous devons faire."