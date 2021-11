samedi 6 novembre 2021 • 422 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Sénégal a remporté la 9e édition du tournoi de lutte de la CEDEAO, par équipe, devant le Niger, samedi, à l'arène nationale de Dakar.

Sans surprise, le Sénégal a confirmé son statut de favori du tournoi. Equipe la plus sacrée avec sept titres avant cette édition, les lutteurs sénégalais ont logiquement dominé le Niger l'autre favori de la compétition notamment par équipes. Sur ses cinq combats, le Sénégal a remporté les 3 et perdu les 2. Une victoire difficile mais précieuse pour les Sénégalais qui se succèdent à eux-mêmes après avoir remporté la dernière édition qui s'était tenue en 2018. Au total, le Sénégal s'adjuge son 8e tournoi de lutte de la CEDEAO (Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest). Sans contestation, les hommes d'Ambroise Sarr sont les rois de l'Afrique de l'Ouest.

Dans la petite finale, le Nigeria a dominé le Burkina Faso par 5 à 0.

Quant aux finales individuelles, les combats ont été âprement disputés. Du côté du Sénégal, Moussa Faye (66 kg) s'est le plus illustré en remportant tous ses combats.