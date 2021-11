lundi 1 novembre 2021 • 222 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dix pays vont prendre part au tournoi de Lutte de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui s'ouvre jeudi prochain à l’Arène nationale de Dakar.

Ces dix pays sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone et le pays hôte, le Sénégal, renseigne le Comité National de Gestion de la lutte (CNG). En revanche, le Mali et la Guinée n'effectueront pas le département en raison de sanctions prises à leur encontre par les instances sportives de la CEDEAO, précise le CNG de lutte, indiquant n’avoir ‘’aucune information’’ concernant le Togo et le Liberia, deux des 15 pays membres de l’organisation régionale.

A noter que Moussa Faye (66 kilos), Ngor Niakh (76 kilos), Abdou Khady Ndour (86 kilos), Modou Faye (100 kilos) et Mouhamed Bousso (120 kilos) sont les lutteurs qui représenteront le Sénégal au tournoi, qui se déroulera du 04 au 06 Novembre 2021, à l'arène nationale de Pikine, banlieue dakaroise.