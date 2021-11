mercredi 3 novembre 2021 • 293 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le tirage au sort du tournoi de lutte de la Cedeao (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) a été effectué, ce mercredi matin, à Dakar.

Pays hôte de ce tournoi, le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Côte d’Ivoire. La poule B est composée du Niger, de la Sierra Leone et du Ghana. Et pour finir, la poule C qui est la seule qui constitue quatre équipes : le Nigeria, le Burkina Faso, la Guinée Bissau et le Bénin. Pour rappel, le tournoi de lutte se déroulera du 04 au 06 Novembre 2021, à l'Arène nationale.



Khady FAYE