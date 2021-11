Tournoi de lutte de la Cedeao : le coach national se dit confiant pour la victoire finale

iGFM (Dakar) Le tournoi de lutte de la Cedeao démarre demain à l’arène nationale du Sénégal. Les athlètes de 10 pays africains entreront en lice dès ce jeudi (Niger, Nigeria, Sierra Leone, Sénégal, Gambie, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée Bissau). Et ce mercredi a eu lieu la pesée et le tirage au sort des poules. Le Sénégal, logé à le groupe A, affrontera la Gambie et la Côte d’Ivoire. Ambroise Sarr, le coach de l’équipe du Sénégal se dit confiant.



Khady FAYE

