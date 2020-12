jeudi 10 décembre 2020 • 295 lectures • 0 commentaires

Toussaint Maga solde ses comptes avec l’actuel ministre de l’intérieur, Antoine Felix Diom. Devant l’hémicycle, le député libéral s’est fait distinguer d’une manière bien particulière en accusant le ministre d’être l’un des plus ‘’grands comploteurs de ce pays’’

‘’Je vous avais dit en commission que vous êtes très mal placé pour être ministre de l’intérieur. Un ministre de l’intérieur doit être une personne intègre et qui inspire confiance à la classe politique et toutes les forces vives de la nation parce qu’il joue un rôle essentiel dans la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la transparence’’ ; lâche Toussaint Maga.

Le député ne s’arrête pas là et évoque le rôle du ministre dans le procès de Wade fils et sa disqualification à la présidentielle.

‘’ Malheureusement, vous êtes acteur actif dans le plus grand complot politico-judiciaire. Vous étiez parmi les comploteurs qui ont salie d’honnêtes citoyens, trainer dans la boue des citoyens qui ont servi loyalement ce pays. Vous étiez membre actif de ceux qui ont piétiné la démocratie, œuvré pour éliminer Karim MaÏssa Wade à la présidentielle 2019’’, accuse-t-il.