Tout sur les dates de reprise de tous les championnats européens

iGFM-(Dakar) Alors qu’en France, le football ne reprendra pas cette saison, les autres pays commencent petit à petit à fixer une date de reprise. Les gros championnats européens vont donc tous reprendre et suivre la Bundesliga. Sauf la Ligue 1.

Le 30 avril dernier, la décision tombait. Deux jours après les annonces du Premier ministre Édouard Philippe, la Ligue de Football Professionnel annonçait la fin prématurée de la saison 2019-2020 de Ligue 1, et celle de Ligue 2. Un coup dur pour plusieurs clubs français, qui se battent depuis cette date pour obtenir réparation. C’est le cas notamment de l’Olympique Lyonnais, dont le président Jean-Michel Aulas est très actif. En Ligue 1, l’Amiens SC et le Toulouse FC, comme les Gones, ont aussi saisi le Conseil d’État en déposant un recours.

Mais ce jeudi, le Premier ministre a été clair et pour le moment, les événements sportifs ne peuvent pas reprendre dans l’Hexagone. Il n’y aura donc pas de football pendant quelques mois en France, tout comme en Écosse, en Belgique, au Luxembourg ou encore aux Pays-Bas et à Chypre. Mais les pays ayant décidé de tout arrêter pour cet exercice ne sont pas nombreux, à l’inverse, du coup, de ceux qui vont reprendre. Il y a bientôt trois semaines, l’Allemagne a ouvert la voie puisque la Bundesliga et la 2. Bundesliga ont repris, à huis clos. Et les autres championnats vont suivre.

L’Espagne de retour dans deux semaines, la Premier League dans 3 semaines

Dès ce vendredi, des championnats moins regardés par le grand public vont revenir sur le devant de la scène. Le ballon rond va faire son grand retour en Pologne et Lituanie ce vendredi, et Israël, l’Ukraine ou encore Kazakhstan vont suivre ce week-end. Mais la journée d’hier a été très importante pour les amateurs de football. Alors que du côté du Portugal, les matches de Liga NOS vont reprendre dès le 3 juin, et qu’en Espagne, on aura le droit à du football dès le 11 juin avec un bouillant Séville-Betis. La Serie A et la Premier League ont elles aussi trouvé une date de reprise.

Concernant l’Angleterre, la Premier League va faire son grand retour le mercredi 17 juin avec deux matches en retard : Aston Villa-Sheffield United et un choc entre Manchester City et Arsenal. Un retour en beauté. Et quelques heures après l’annonce dans le Royaume, ce sont les instances italiennes qui sont tombées d’accord pour le football en Italie, avec une reprise de la Serie A le week-end du 20 juin et la Coupe d’Italie quelques jours plus tôt. Les autres championnats comme la Süper Lig en Turquie (12 juin), la Swiss Football League helvète (19 juin) ou la Premier League russe (21 juin) vont aussi reprendre. Les amateurs de football en France pourront donc se consoler avec des matches étrangers, à défaut d’avoir de la Ligue 1 ou de la Ligue 2.