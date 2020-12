mardi 22 décembre 2020 • 549 lectures • 0 commentaires

Trafic d'êtres humains à Kédougou: Des prostituées vendues entre 1 et 2 millions

Actualité 3 heures Taille

Dans sa livraison du Jour, le Journal l’Observateur révèle un vaste réseau de prostitution et de trafic d’être humains dans les sites d’orpaillage de Kédougou. Selon nos confrères, des femmes et de jeunes filles originaires de la Guinée, du Nigéria et du Ghana sont achetées et vendues à des prix qui varient entre 1 et 2 millions dans cette partie du pays.

Selon le journal, ces prostituées logent dans des maisons prises en location par les proxénètes à raison de 400.000 ou 450.000 Fcfa le mois et chaque jour, après des passes interminables, chaque fille verse 200.000 Fcfa.



Cet article a été ouvert 549 fois.

Publié par Birame Ndour editor