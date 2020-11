Le navire de pêche à bord duquel ils se trouvaient avec la drogue, a été intercepté au cours d’une opération par le patrouilleur de la Marine nationale ‘’Fouladou’’, au large de Cap-Skiring.

‘’Surpris par le patrouilleur, les convoyeurs ont mis le feu à l’avant du bateau et verrouillé les locaux contenant la drogue dans leur volonté de faire disparaître les éléments de preuve’’, explique la DIRPA, dans un communiqué de presse.

Elle indique que ‘’l’intervention des forces spéciales de la Marine nationale a permis dans un premier temps d’évacuer, de neutraliser et d’évacuer les trois convoyeurs à bord du Fouladou’’.

Immédiatement, l’équipage du patrouilleur a tenté de maîtriser l’incendie, a encore rapporté la DIRPA. Malheureusement, relève-t-elle, le ‘’ feu s’est rapidement propagé et le navire s’est embrasé et a coulé à 2h44 avec toute sa cargaison’’.

Les trois mis en cause, les documents ainsi que les débris et les équipements récupérés ont été convoyés à la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar, où ils ont été remis, ce dimanche, aux services de l’Office central de répression du trafic illicite et des stupéfiants (OCRITIS), signale la source.

Elle précise que les enquêtes vont déterminer l’identité des convoyeurs, l’origine du navire, la quantité de la drogue qu’ils transportaient ainsi que sa destination finale.