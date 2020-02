Ziguinchor: un vaste réseau de trafiquants de drogue démantelé par la police

iGFM-(Dakar) Les hommes du Commissaire de Police Adramé Sarr ont encore démantelé un vaste réseau de trafiquants de drogue, à Ziguinchor, ce 11 février 2020.

Après la bande de trafiquants conduite par la dame cinquantenaire Yacine Ly qui a été démantelée la semaine dernière, les éléments de la Brigade de Recherches du Commissariat central de Ziguinchor ont encore mis fin, hors d’état de nuire, un vaste réseau de trafiquants de drogue qui était établi dans le quartier de Boucotte Sindian et ses alentours. Il s’agit des nommés Alphousseyni Maria conducteur de moto Jakarta né le 8 juin 1997 à Ziguinchor, quartier Boucotte Sindian, Malang Diassy né le 8 novembre 1991 à Ziguinchor, maçon domicilié au quartier Lyndiane et Ousmane Jack Mané né le 28 juin 1979 à Mawa. Ce dernier est un aviculteur, domicilié à Lyndiane.

Le réseau, selon des sources proches de l’enquête, a été filé depuis la semaine dernière par les éléments de la Brigade de Recherches de la police. Un travail qui a permis de repérer une maison réputée de fumoir et de trafic de chanvre indien. «C’est le 11 février 20, aux environs de 14 heures, que les limiers vont effectuer une décente sur les lieux avant d’envoyer un éclaireur pour une commande. Toutefois, sachant qu’il s’agissait du nommé Alphousseyni Maria qui connaissait bien tous les éléments, l’éclaireur de la police s’est aussitôt retiré pour informer le chef de la Brigade de recherches, de la situation. Les policiers décidés, vont lancer l’assaut. Ils vont tomber sur le nommé Alphousseyni Maria et Malang Diassy qui discutaient tranquillement dans la chambre du premier nommé. La fouille a permis de mettre la main sur un sac de couleur noire contenant sept (7) camelotes de chanvre indien de 125 g chacune. Interrogé sur la provenance de la drogue, Alphousseyni Maria déclare l’avoir acquis auprès du nommé Ousmane Jack Mané alias «Tons». Interpellé à son tour, les trois compagnons d’infortune Alphousseyni Maria, Malang Diassy et Ousmane Jack Mané alias «Tons» ont été embarqués dans le panier à salade des limiers pour être conduits au commissariat central de Ziguinchor. Interrogés, les trafiquants s’accusaient mutuellement devant les enquêteurs et sans convaincre sur les faits qui leur sont reprochés. La bande de trafiquants a été déférée cet après-midi, au terme de leur garde à vue, à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor.

IGFM