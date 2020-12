lundi 7 décembre 2020 • 161 lectures • 0 commentaires

La Brigade de Recherches de Faidherbe a démantelé un vaste réseau de trafic de migrants, entretenu par des Sénégalais et des Sierra Léonais entre Diamniadio et la route de Boune.

Selon Libération qui donne l’information dans sa livraison du jour, huit policiers en service à l’AIBD ont été arrêtés et inculpés vendredi dernier pour complicité de trafic de migrants, fraude documentaire et corruption.

87 femmes venues de la Sierra Leone et de la Guinée devaient être convoyées vers les pays du Golfe depuis l’AIBD. « Les femmes qui devaient être employées comme prostituées ou domestiques, ont toutes déclaré avoir payé plus de 7 000 000 de Leone (devise de la Sierra Leone) », rapporte Libération. Lors de leur interrogatoire, les hébergeurs et facilitateurs ont balancé le nom de plusieurs policiers à l’AIBD qui leur facilitaient l’embarquement des voyageurs moyennant 20 000 Fcfa par personne.