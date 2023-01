lundi 2 janvier 2023 • 740 lectures • 0 commentaires

Politique 3 jours Taille

Dans l’affaire du trafic résumé de passeports de service, le frère du cerveau du réseau incriminé et 3 autres personnes sont activement recherchés.

La Division des investigations criminelles n’en a pas fini avec l’affaire du trafic présumé de passeports de service. En effet, selon L’Observateur, les limiers sont aux trousses de 4 personnes, dont le frère du cerveau du réseau de trafic, Khardiata Tandian qui employée de l'Asepex.



Aussi, le ministère des Affaires étrangères, mène son enquête interne sur cette affaire. Et depuis la note de service annulant les passeports de service délivrés entre le 1° janvier 2021 et le 13 décembre 2022, la production du document est à l'arrêt. Des ayants droit concernés par la mesure d'annulation ont rendu leur document aux Affaires étrangères dans l'attente d'un nouveau passeport de service.



Cependant, le souci, c’est qu’il n'y a pas encore de nouvelle production de passeports de service. «Mais, des fonctionnaires peuvent avec leur passeport ordinaire et muni d'une note verbale obtenir leur visa dans les plus brefs délais», confient des sources proches du ministère des Affaires étrangères.