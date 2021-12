samedi 18 décembre 2021 • 725 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Après le ministère des Affaires étrangères qui a vu trois de ses agents arrêtés dans l’enquête sur le trafic présumé de passeports diplomatiques, la Présidence, à l’origine des enquêtes, vient d’être frappée à son tour. L'un des mis en cause a fait des aveux circonstanciés.

Dans ses aveux, Limamoulaye a renseigné, selon le journal, avoir déjà démarché et obtenu six clients, lesquels ont déboursé des montants variant entre 3.000.000 et 4.000.00o Fcfa pour bénéficier du passeport. Au sujet de l'organisation du réseau, il a révélé avoir été recruté par Amadou Kébé, qui est en France. D'ailleurs, c'est par le biais de ce dernier qu'il a obtenu lui-même le passeport diplomatique n°20PD01901. Il a confessé travailler avec l’adjudant-chef de la gendarmerie en service à la Présidence de la République, Ousseynou Ba, lui aussi arrêté.

M. Seck indique s'être rendu à plusieurs reprises dans le bureau de ce dernier pour récupérer des passeports diplomatiques. Et pour chaque cas, renseigne-t-l, le gendarme indiquait la constitution du dossier de demande et la façon dont elle devait être rédigée. Après constitution du dossier, l'adjudant-chef Ousseynou Ba le prenait avant de le glisser dans le courrier de l'aide de camp qui devait être soumis, pour approbation, au Président de la République.

Seck de poursuivre qu'après accord du Président de la République, l'adjudant-chef lui transmet la «bonne nouvelle et, à son tour, il ordonne aux clients d'aller accomplir les formalités de dépôt au niveau du ministère des Affaires étrangères. A ce niveau, c'est Badara Sambou qui facilite la sortie du passeport diplomatique en mode fast-track. Après délivrance du passeport, Seck indique qu'il encaisse 500.000 Fcfa.