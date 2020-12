mardi 1 décembre 2020 • 30 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Les éléments de l’OCRTIS ont démantelé un vaste réseau international de trafic de drogue et blanchiment de capitaux entre Pikine, Yarakh et Petersen.

Un enfant âgé de 14 ans, M. Diallo, et 5 autres dealers, dont le caïd malien B. Coulibaly, ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, hier, pour détention et association de malfaiteurs et trafic international de drogue.

Selon le quotidien Libération qui donne l'information, l’enfant mineur livrait les commandes de drogue au caid Coulibaly.

Les limiers ont mis la main sur 600 grammes de haschich, 150 grammes de chanvre indien et 100 grammes de comprimés opioïdes.