iGFM - Plus d’un milliard de francs Cfa (en billets d'euros et en dollars). C’est la saisie que vient d'opérer la Douane vers Rosso.

Les Gabelous ont intercepté deux ressortissants mauritaniens qui cherchaient à faire passer plus d'un milliard de francs Cfa en devises étrangères. Les montants saisis sur les deux individus étaient composés d'1,6 millions d’euros (plus d'un milliard 100 millions de Cfa) et de 200 000 dollars (environ120 millions de Cfa), renseigne Le Quotidien.



Les deux trafiquants présumés étaient hier dans les locaux de la gendarmerie de Rosso, en attendant leur présentation devant le procureur de la République à Saint-Louis.



Le journal renseigne que les pandores et douaniers s'affairaient encore à rechercher les complicités sénégalaises qui leur ont permis de rassembler un montant aussi important et de tenter de le faire passer au nez et à la barbe du cordon douanier sénégalais.



Les enquêteurs sénégalais sont encore plus motivés par la conviction que les deux mauritaniens ne seraient en fait que des «passeurs» et que l'argent appartiendrait en réalité, à des personnalités sénégalaises, qui restent encore à être identifiées. Une fois ces commanditaires connus, il sera loisible aux autorités de savoir d'où proviennent ces montants, et à quoi ils étaient vraiment destinés.