iGFM - (Dakar) L’instruction, dans l’affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques semble avoir été bouclée. A présent, place au procès.

Les députés Boubacar Biaye, Mamadou Sall ainsi que les personnes mises en cause dans l’affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques comme Sadio Dansokho, Elhadj Diadje Kondé, peuvent se préparer au proès. Le juge du deuxième cabinet les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques. Le magistrat a signé l’ordonnance, conformément au réquisitoire du parquet. Les deux députés, qui avaient été placés sous mandat de dépôt ont été entendus dans le fond selon Libé qui indique aussi que les confrontations organisées avec les victimes ont été très défavorables aux élus.