Après le sabotage des câbles du Ter au niveau de la zone de la forêt de Mbao, un nouveau déploiement sécuritaire a été mis en place. C’est ce qu’a indiqué le Directeur Général de Sen-Ter.

En collaboration avec la Gendarmerie nationale, la Direction de la Senter (Société nationale du train express régional) a renforcé la surveillance dans la zone de la forêt de Mbao où s'était produit l'incident.



«Les gendarmes ont renforcé la surveillance avec des chiens. Ils font plus de rondes surtout au niveau de la forêt de Mbao où s'était produit l'incident», a informé au téléphone le Dg de la Senter dans l’observateur. La vidéo surveillance, aussi, est renforcée. La Direction de la Senter a mis des vidéos de surveillance supplémentaires au niveau de la zone, selon Abdou Ndéné Sall qui souligne que des mesures nécessaires ont été prises pour que s cet incident-là ne se reproduise plus.



«C'est dangereux même pour les gens qui essaient d'y accéder parce que nous avons à l'intérieur de la zone de l'électricité avec au moins 25 000 volts. On a renforcé la clôture en barbelés pour rendre plus difficile l'accès au niveau de la plateforme ferroviaire», indique Abdou Naléné Sall.



Sur l'enquête relative à l'incident de sabotage des câbles du Ter, le Directeur général de la Senter informe que l'enquête suit son cours. Selon lui, les enquêteurs sont en train de faire leur travail. «Nous ne pouvons pas en parler. Nous laissons la gendarmerie poursuivre son travail», déclare-t-il.