vendredi 10 décembre 2021 • 730 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le ministre de la Justice a dit, ce vendredi, ce qu’ils souhaiteraient faire de la prison de Rebeuss, dont les pensionnaires seront transférés dans une nouvelle prison.

«Nous avons prévu de faire en sorte que désormais, dans chaque juridiction, de prévoir un local pour le procureur et pour le président du tribunal. Cette cité Judiciaire sera installée là où se trouve en ce moment Rebeuss. La prison de Rebeuss sera transportée ailleurs.», a indiqué Me Malick Sall.



Le Garde des Sceaux, qui faisait face aux députés, a déclaré que cette cité judiciaire servira de réceptacle pour les structures du secteur et pour la chancellerie. Il annonce aussi que la Direction de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’éducation surveillée ainsi que 9 établissements pénitentiaires seront construits.



«Avec ce qui a été fait, ainsi que le bracelet électronique, avec déjà le centre pénitentiaire de Sébikhotane qui est aux derniers standards, avec Koutal, avec ces 9 établissements et avec les nouvelles dispositions prévues dans le cadre de l’aménagement des peines, je pense que dans quelques années le spectacle de surpopulation dans nos prisons sera un vieux souvenir», dit-il.