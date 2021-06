Transfert d'argent: SOS consommateurs dénonce l'augmentation des frais par les prestataires

mercredi 9 juin 2021 • 292 lectures • 0 commentaires

Actualité 32 mins Taille

iGFM-(Dakar) L’association sénégalaise de défense des consommateurs juge surprenante et inacceptable réaction des prestataires-intermédiaires de transfert d'argent, qui ont décidé d'instituer leur propre barème de frais en plus des coûts actuels. Dans un communiqué reçu à iGFM, Me Massokhna Kane et ses collègues demandent à l’Etat d’empêcher ce qu’il qualifie de délinquance économique.

«La violente réaction des prestataires-intermédiaires de transfert d'argent qui ont décidé d'instituer leur propre barème de frais en plus des coûts actuels, est surprenante et inacceptable. Le motif évoqué est la tarification révolutionnaire de WAVE qui a obligé les autres opérateurs à réduire massivement leurs tarifs excessifs, au bonheur des consommateurs. Seuls les meilleurs l'emporteront dans cette compétition ! SOS Consommateurs demande à l'Etat d'empêcher cette délinquance économique qui ne voit que ses intérêts. Nous demandons également à ces prestataires de se ressaisir et de trouver les moyens de s'adapter à cette compétition des tarifs», lit-on dans le communiqué.

Le président de SOS consommateurs n’exclut pas de demander à tous les Consommateurs de boycotter ces intermédiaires et de s'efforcer à faire leurs transferts directement dans les seuls points de service des opérateurs, si l’Etat ne ramène pas ces prestataires à la raisons.



Cet article a été ouvert 292 fois.

Publié par Birame Ndour editor