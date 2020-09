mardi 22 septembre 2020 • 13 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Edouard Mendy (Stade Rennais) va rejoindre Chelsea pour un montant proche de 24 millions d’euros, qui fait d’ores et déjà de lui le gardien le plus cher de Ligue 1.

Edouard Mendy (28 ans) sera le nouveau gardien de Chelsea cette semaine. Son club actuel, le Stade Rennais, a trouvé un accord avec les Blues pour son transfert en Angleterre, à hauteur de 24 millions d’euros plus 6 millions d’euros de bonus. C'est un montant record pour un gardien en Ligue 1. Le Sénégalais (7 sélections) va signer un contrat de cinq ans avec Chelsea. Mais c’est à Berlin, en Allemagne, et non à Londres, qu’il va passer la visite médicale, en raison de la réglementation anglaise liée au Covid-19.

Mendy à la place de Kepa

Le transfert de Mendy ne faisait plus mystère. C’était même devenu un secret de polichinelle depuis que Julien Stéphan avait entériné son départ et confirmé que le Stade Rennais lui cherchait un remplaçant. Edouard Mendy, arrivé à Rennes en 2019, va débarquer à Londres comme titulaire à la place de l'Espagnol Kepa Arrizabalaga, qui ne donne pas satisfaction deux ans après son arrivée en provenance de l'Athletic Bilbao, contre 80 millions d'euros, un montant record pour un gardien.

Kepa Arrizabalaga, longtemps défendu par son entraîneur Frank Lampard, a réalisé une nouvelle prestation poussive, marquée notamment par une grossière erreur de relance, contre les Reds de Liverpool, le week-end dernier. Coupable d’une faute de main sur la pelouse de Brighton, lors de la journée précédente, le gardien a aggravé son cas. Dans un tel contexte, et alors que la pression est énorme sur Lampard après un recrutement XXL au mercato, le statut de titulaire de Mendy est quasiment acquis.