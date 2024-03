dimanche 10 mars 2024 • 1226 lectures • 5 commentaires

Politique 5 heures Taille

L’opération de charme des candidats à la présidentielle de 2024 est amorcée. Dans son programme proposé aux sénégalais, Boubacar Camara propose 25 mesures prioritaires. Parmi elles, figure le transfert la capitale administrative à Thiès, l’institution d’un ticket Présidence/Vice-présidence, un gouvernement à 15 ministres, le droit au Revenu Minimum à partir de 17 ans entre autres. Nous vous proposons ci-dessous ces 25 points phares.

LES 25 MESURES PRIORITAIRES

1. Education gratuite jusqu’à 25 ans financée par un fonds revolving de 8000 milliards de FCFA ;



2. Création d’un Centre National de Recherche Scientifique avec une dotation initiale de 50 milliards de FCFA ;



3. Education obligatoire jusqu’à 16 ans dans tous les réseaux scolaires y compris les daaras ;



4. Droit au Revenu Minimum à partir de 17 ans supporté par le Fonds de Solidarité Mbèl tiré des Ressources Naturelles ;



5. Rattrapage Médical en 5 ans avec une inscription budgétaire de 1000 milliards de FCFA/an ;



6. Transformation industrielle des produits agricoles, de l’élevage et de la pêche ;



7. Prix du Kg d’arachide à 500 FCFA- Barrigo Fukki Junni ;



8. Mise en place d’une chaine industrielle du Fer et relance du réseau ferroviaire ;



9. Transfert de la Capitale Administrative à Thiès ;



10. Création d’une société « Diaspora SA » avec une participation en compte courant associe de 300 milliards de FCFA des compatriotes travaillant à l’étranger ;



11. Institution d’un ticket Présidence/ Vice-présidence sur une base paritaire- mandat de 5 ans - Séjour maximal de 10 ans au cours de sa vie ;

12. Gouvernement de 15 ministres - 36 Directeurs Généraux choisis sur appels à candidature - 9 Secrétaires d’Etat ;



13. Remplacement du Conseil Economique et Social de 120 membres par le Conseil d’Orientation Economique et Social de 25 membres ;



14. Remplacement du Haut Conseil des Collectivités Territoriales de 150 membres par le Conseil Supérieur des Collectivités Territoriales de 15 membres ;



15. Financement des infrastructures à hauteur de 4000 milliards de FCFA à partir des ressources naturelles et du partenariat public-privé ;



16. Institution d’un cordon sécuritaire aux frontières autour des sites sensibles et pour la protection des biens et des personnes pour un montant de 26 milliards de FCFA ;



17. Création de l’Office Sénégalais de l’Artisanat (OSA) doté d’un montant de 350 milliards ;



18. Réforme du Tourisme- Reduction des couts- Rationalisation des produits touristiques- Réorganisation- Relance de la Promotion ;



19. Réforme du Secteur de la Culture- Sauvegarde du Patrimoine- Promotion des Industries Culturelles et Créatives- Protection sociale des artistes- Application de la Copie Privée ;



20. Promotion de la Fédération de l’Atlantique Ouest (FAO) entre la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau et le Sénégal ;



21. Résoudre définitivement la souffrance des femmes et des jeunes filles en augmentant les infrastructures sanitaires, en développant l’alphabétisation de rattrapage pour les femmes, et en renforçant la scolarisation des jeunes filles ;



22. Instaurer des politiques publiques plus adaptées et efficaces pour lutter contre le chômage des jeunes et l’émigration clandestine ;



23. Accompagner les entreprises Féminines et de jeunes évoluant dans la transformation de produits agricoles, pastoraux et halieutiques ;



24. Promouvoir de grands projets environnementaux intégrés, comme la Grande Muraille Verte, les poumons verts dans toutes les zones urbaines, la valorisation des forêts classées, l'aménagement de parcs animaliers, et la protection du littoral contre la privatisation ;



25. Promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser une transition vers une économie plus durable